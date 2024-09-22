Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.900,25 %-0,76
        DOLAR 34,1212 %0,26
        EURO 38,1153 %0,12
        GRAM ALTIN 2.875,03 %1,62
        FAİZ 41,78 %-0,74
        GÜMÜŞ GRAM 34,21 %1,54
        BITCOIN 62.729,00 %-0,68
        GBP/TRY 45,4919 %0,45
        EUR/USD 1,1162 %0,00
        BRENT 74,49 %-0,52
        ÇEYREK ALTIN 4.700,67 %1,62
        Haberler Ekonomi Emlak Konut fiyatları artar mı azalır mı? - Emlak Haberleri

        Konut fiyatları artar mı azalır mı?

        Konut fiyatları uçtu gitti peki bundan sonra ne olur? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 22.09.2024 - 12:11 Güncelleme: 22.09.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konut fiyatları artar mı azalır mı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konut fiyatları malum, son birkaç yılda aldı başını gitti, peki bundan sonra ne olur? Fiyatlar düşer mi yoksa artar mı? Yüksek mimar Emrullah Yedikardeş, konut fiyatlarının daha da artacağı görüşünde. Yedikardeş, sektörle ilgili şu değerlendirmede bulunuyor:

        ‘FİYATLAR MECBUREN ARTACAK’

        “Konutta bugünlerde barınma krizi yaşanmasına rağmen, mevcut konutların satılmamasından kaynaklı dengesiz piyasa koşulları sektörü sıkıntıya sokuyor. Nakit ve kredi sıkıntısı nedeniyle, alıcılar istekli olmasına rağmen alım yapamıyor. Artan inşaat maliyetleri devam eden şantiyelerde gerçek oranda fiyatlara yansıtılmıyor. Konutta pahalılık değil, erişim sorunu var. Hayat pahalılığından dolayı, birikim yapılamıyor ve alım gücü zayıf. Bu yüzden konutların pahalı olduğuna ilişkin bir algı oluştu. Oysa bugün lokantaya gittiğinizde 4 kişilik bir aile İstanbul’da 5-6 bin lira fatura ödeyerek masadan kalkıyor. Bir kişi her gün lokantadan yemek yemeğe kalkışsa 30 bin lirasını harcaması gerekecek. Böyle bakarsanız ev bedava… Yine baklavanın kilosu bin lira olmuş. Bir kamyonet baklava fiyatına aslında, ömür boyu yaşayacağınız evinize sahip oluyorsunuz. Baklavaya pahalı demiyorsunuz, çünkü bir kilo almak yerine 100 gram alıyor ama alıyor. Ama evin bir metrekaresini alıp bekleyemezsiniz. 80-100-200 metrekare ev almanız ve bunun parasını baştan ödemeniz lazım. Ya peşin paranız olacak ya da kredi vs finansman araçlarını kullanacaksınız. Peşin için kaynaklar yetmiyor, kredi için bankalar vermiyor. Verse de kredi oranları o kadar yüksek ki sizin maaşınız-geliriniz taksitleri ödemeye yetmiyor. Bu durumda konuta baklava gibi rahat erişemiyorsunuz. Bu maliyetlere karşı fiyatları korumak veya bu fiyatlardan üretimi sürdürmek mümkün değil. Konut fiyatının artış hızı yavaşlar ama gerilemez. Ekmeğin fiyatı nasıl gerilemiyorsa konutun fiyatı da gerilemez. Konut arzını artırarak belki fiyattaki ateşi dindirebilirsiniz ama mevcut maliyetler ve arsa payları ile zaten konut üreticilerinin kar marjı çok zayıf iken, kimse üreticilerden fiyatları düşürmesini beklememeli. Bugünden sonra müteahhitlerin konut yapması cesaret ister. Bu nedenle bugün imkanı olan, alabiliyorsa konut alsın. Bir sene sonra bugünkü fiyatları bulamayacak. Bunu anlamak için geçen seneki fiyatlarla bugünkü fiyatları mukayese edin. Ekonomi düzelse bile fiyatlar mecburen artacak.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        İzmir Körfezi bu kez de kırmıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        İzmir Körfezi bu kez de kırmıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar
        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar
        Derbide verilen penaltı kararı doğru mu?
        Derbide verilen penaltı kararı doğru mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
        Dünyada ikinci
        Dünyada ikinci
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Gardırobun üniformaları!
        Gardırobun üniformaları!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        İsrail-Lübnan gerilimi! Lübnan'dan 15 roket atıldı
        İsrail-Lübnan gerilimi! Lübnan'dan 15 roket atıldı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?