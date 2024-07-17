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        Haberler Ekonomi Emlak Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş - Emlak Haberleri

        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş

        Konut fiyatları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 45 yükselirken, tüketici enflasyonu hesaba katıldığında reel olarak yüzde 14.9 düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:44
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        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
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        Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı konut fiyat endeksi gelişmelerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut fiyat endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1.3 geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 45 yükseldi.

        TÜFE ile düzeltildiğinde ise konut fiyat endeksinde yıllık yüzde 14.9'luk reel düşüş kaydedildi.

        Üç büyük il için nominal endeks değişimine bakıldığında mayısta bir önceki aya göre İstanbul için yüzde 1.1, Ankara için yüzde 2.4 ve İzmir için yüzde 2.6 artış görüldü.

        Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 35.3, Ankara'da yüzde 53.9, İzmir'de yüzde 44.2 yükseldi.

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