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KONUTDER Olağan Genel Kurul toplantısında yeni başkanını seçti. 2017 yılından beri KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Z. Altan Elmas, görevini FerYapı Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova'ya devretti. Oybirliği ile seçilen Kumova, Elmas’a bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatlar ve sektöre sağladığı katkılardan ötürü teşekkür etti.

RAMADAN KUMOVA KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan Ramadan Kumova, sektördeki kariyerine baraj ve otoyol projeleri ile başlamış ve 1998 yılından itibaren gayrimenkul geliştirme alanına yönelmiştir. Kumova, daha önce GYODER, İNDER, AYD gibi önemli derneklerin ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YK üyeliğini yapmıştır.

KONUTDER Yüksek İstişare Kurulu

1- Avni ÇELİK

2- Aziz TORUN

3- Erhan BOYSANOĞLU

4- Süleyman ÇETİNSAYA

5- Ömer Faruk ÇELİK

6- Z. Altan ELMAS

Yönetim Asıl Yönetim

1-Ramadan KUMOVA (Başkan)

2- Abdussamet BAHADIR

3- Ahmet ÇELİK (Bşk. Yrd.)

4- Ali DUMANKAYA

5 - Erden TİMUR

6- Hamit DEMİR

7- Hasan İnanç KABADAYI (Bşk. Yrd.)

8- Hasan K. BOLAT (Bşk. Yrd.)

9- Hasan RAHVALI (Bşk. Yrd.)

10- Mehmet SARIMERMER

11- Mert BOYSANOĞLU

12- Ömer Faruk ÇELİK

13- Özen KUZU (Bşk. Yrd.)

14- Serhan ÇETİNSAYA

15- Tamer SON

16- Z. Altan ELMAS

17- Ziya YILMAZ (Bşk. Yrd.)

18- Zeki AKBAL

19- Zeynep TORUN

Yönetim Yedek

1- Can SOYAK

2- Erol GÜRAL

3- Ömer Faruk AKBAL

4- Ömer Faruk ELMAS