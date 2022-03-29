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Emlak sektörü son dönemdeki en önemli vergi düzenlemelerinden birine sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve konut satışında KDV oranlarında değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikler, 1 Nisan 2022 tarihinden sonra yapı ruhsatı alınan projeler için geçerli olacak.

Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca, büyükşehir dışındaki yerlerde 150 metrekarenin altındaki konutlarda yüzde 1 oranında KDV uygulanıyor. Bu uygulama aynen devam edecek.

2013'TEN BU YANA FARKLI ORANLAR UYGULANIYORDU

Büyükşehirlerde ise lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan konutlarda yapı ruhsatının alındığı tarihe göre değişen iki farklı uygulama söz konusu. Buna göre, arsa birim metrekare değeri; yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde 500 TL'nin altındaki konutlarda yüzde 1, 500 TL ile 1000 TL arasında olan konutlarda yüzde 8, bin TL ve üzerindekilerde yüzde 18 KDV uygulanıyor.

Arsa birim metrekare değeri yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden sonra alınan konut inşaatı projeleri ile TOKİ'nin konut projelerinde 1000 TL'nin altındaki konutlarda yüzde 1, 1000 TL ile 2000 TL arasında olanlarda yüzde 8, 2000 TL'nin üzerindeki konutlarda yüzde 18 KDV uygulanıyor.

Arsa birim metrekare değeri ne olursa olsun 150 metrekarenin üzerindeki tüm konutlar ise yüzde 18 KDV'ye tabi.

150 METREKAREYE KADAR KONUTLARDA TEK ORAN

Resmi Gazete'de yayımlanan karar uyarınca, büyükşehirlerde 150 metrekarenin altındaki konutlar için bundan böyle yüzde 8'lik tek KDV oranı uygulanacak.

Büyük konutların ise 150 metrekareye kadar kısmı yüzde 8, aşan kısmı yüzde 18 KDV'ye tabi olacak.

Böylece, 150 metrekarenin altındaki lüks konutlarda yüzde 18 olan KDV yüzde 8'e inecek.

ORTALAMA BRÜT 130 METREKARE

Emlak piyasasını özellikle net 150 metrekare ve altına yönelik düzenleme ilgilendiriyor. Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'da yer alan bilgilere göre, Türkiye'de satılan konutların ortalama büyüklüğü brüt 130 metrekare. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre de satışların yüzde 98'ini net 150 metrekare ve altındaki konutlar oluşturuyor.

1 NİSAN 2022 TARİHİ MİLAT

Cumhurbaşkanı kararı 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski KDV oranları geçerli olacak.