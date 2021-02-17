Tipi, Konya-Antalya Karayolunu ulaşıma kapattı 0:00 / 0:00

İHA

Dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının tipiye dönmesi üzerine Konya Antalya Karayolu Seydişehir ilçesinden trafiğe kapatıldı.

BAZI YERLERDE GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA İNDİ

Yolun özellikle 15. kilometresinden itibaren, 1825 rakımlı Alacabel Geçidinde etkili olan tipi nedeni ile yer yer görüş mesafesi sıfıra iniyor.

Karayolları ekipleri ise yolu tekrar ulaşıma açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. İHA'nın haberine göre; trafik ekipleri ise Seydişehir çıkışından araçları göndermiyor.

Ekipler yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma yapıyor.