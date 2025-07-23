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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da 2 bin 108 parça eser ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Konya'daki operasyonda 2 bin 108 parça eser ele geçirildi

        Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1912 sikke ve 196 obje ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:29 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:29
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        Konya'da 2 bin 108 parça eser ele geçirildi
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        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

        Bir ev ile bir iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda Roma ve Helenistik dönemlere ait 1912 sikke ve tarihi eser niteliğinde 196 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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