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Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde, 37 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu.

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AA
  • DEV OBRUK! Son dakika: Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

    Konya'nın Karapınar ilçesinde dev bir obruk oluştu. Obruğun depremlerden sonra oluştuğuna dair bir veri elde edilemedi. 
  • DEV OBRUK! Son dakika: Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

    Reşadiye Mahallesi Seyit Hacı Yaylası'ndaki tarlada yaklaşık 1400 metrekarelik alanda meydana gelen obruğun, 12 metre derinliğinde ve 37 metre çapında olduğu belirlendi.
  • DEV OBRUK! Son dakika: Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

    Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, Karapınar'da dün yeni bir obruğun daha oluştuğunu söyledi.
  • DEV OBRUK! Son dakika: Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

    Yeni oluşan obrukların son dönemde yaşanılan depremlerle bir bağlantısını bulamadıklarını vurgulayan Arık, şunları kaydetti:
  • DEV OBRUK! Son dakika: Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

    "Karapınar'da vatandaşların söylediğine göre dün yeni bir obruk daha oluşmuş. Biz de bunu incelemek için obruk oluşan alandaydık. Ancak bugün olan deprem ya da 6 Şubat'ta olan büyük depremlerle bu oluşan obrukları ilişkilendiremedik. 
  • DEV OBRUK! Son dakika: Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

    Hatta biz ölçüm yaparken deprem oldu. Ama zaten buradaki obruk önceden oluşmuştu. Büyük depremlerden de yaklaşık 20 gün sonra olmuş.
  • DEV OBRUK! Son dakika: Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

    Yani bu obruğun önceki büyük depremlerle de şimdiki depremle de bir ilişkisi yok. Daha doğrusu biz kuramadık. Bu obruk belki çökmeye hazırdı ve etkisi olmuş olabilir mi? Olabilir.
  • DEV OBRUK! Son dakika: Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

    Ancak deprem anında olmuş olsaydı o zaman 'Tamam depremden oldu.' diyebilirdik. Ama depremden 20 gün sonra olduğu için bunu diyemiyoruz."
  • DEV OBRUK! Son dakika: Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

    Deprem ya da artçı sarsıntıların obruk oluşumunu etkilemediğini iddia eden Arık, "Eğer obruk çökmeye hazırsa o zaman deprem bu çökme etkenlerinden birisi olabilir. Yani hazır obruk sarsıntıyla çökebilir.
  • DEV OBRUK! Son dakika: Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

    Dünyada benzer ilişkiler kurulan yerler var. Ama biz bu bölgedeki depremlerle obrukları genel olarak kıyasladık, çok belirgin bir ilişki kuramadık." diye konuştu.
  • DEV OBRUK! Son dakika: Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

    Hacı Seyit Yaylası'nda yaşayan Mehmet Yapar da Karapınar'da her zaman böyle obrukların oluştuğunu belirterek, şimdi de komşusunun tarlasında büyük bir obruk oluştuğunu söyledi.
  • DEV OBRUK! Son dakika: Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu
  • DEV OBRUK! Son dakika: Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

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