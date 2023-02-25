"Karapınar'da vatandaşların söylediğine göre dün yeni bir obruk daha oluşmuş. Biz de bunu incelemek için obruk oluşan alandaydık. Ancak bugün olan deprem ya da 6 Şubat'ta olan büyük depremlerle bu oluşan obrukları ilişkilendiremedik.