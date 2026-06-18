Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Konya'da izinsiz kazı yapılan kuyuda 2 kişi öldü

        Konya'da izinsiz kazı yapılan kuyuda 2 kişi öldü

        Konya'nın Meram ilçesinde, izinsiz kazılan kuyuda hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi AFAD ekiplerince çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 23:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İzinsiz kazı yaparken can verdiler

        Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızılören Mahallesi Mordor Kalesi mevkisinde, izinsiz kazılan 10 metrelik kuyuda, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişinin cesedinin olduğu tespit edildi.

        Bölgeye, AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yürütülen çalışmayla kuyudan çıkarılan cesetler, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Denizdeki darp görüntüsüne Bakan Gürlek'ten açıklama

        Mersin'de serinlemek için denize giren 4 kişi arasında çıkan tartışma, denizin içerisinde sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Tatilcilerin gözü önünde yaşanan kavga, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Silifke ilçesinde b...
        #konya meram
        #izinsiz kazı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Bir daha göremeyecekler!
        Bir daha göremeyecekler!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        Test sonuçları açıklandı
        Test sonuçları açıklandı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında