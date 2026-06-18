Konya'da izinsiz kazı yapılan kuyuda 2 kişi öldü
Konya'nın Meram ilçesinde, izinsiz kazılan kuyuda hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi AFAD ekiplerince çıkarıldı
Giriş: 18 Haziran 2026 - 23:03 Güncelleme:
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızılören Mahallesi Mordor Kalesi mevkisinde, izinsiz kazılan 10 metrelik kuyuda, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişinin cesedinin olduğu tespit edildi.
Bölgeye, AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yürütülen çalışmayla kuyudan çıkarılan cesetler, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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