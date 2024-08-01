Konya'da otomobil takla attı: 8 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde takla atan otomobildeki 8 kişi yaralandı
Giriş: 01.08.2024 - 20:57 Güncelleme: 01.08.2024 - 20:58
H.Ç. idaresindeki otomobil, Konya-Karapınar kara yolu Acıgöl civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.Ç, M.Ç, M.Ç, M.Y.Ç, A.Ç, H.Ç. ve F.B.Ç. yaralandı.
Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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