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        Haberler Gündem Konya'da takla atan otomobildeki 8 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Konya'da otomobil takla attı: 8 yaralı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde takla atan otomobildeki 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 20:57 Güncelleme: 01.08.2024 - 20:58
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        Konya'da otomobil takla attı: 8 yaralı
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        H.Ç. idaresindeki otomobil, Konya-Karapınar kara yolu Acıgöl civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.Ç, M.Ç, M.Ç, M.Y.Ç, A.Ç, H.Ç. ve F.B.Ç. yaralandı.

        Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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