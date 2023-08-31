Konya'da TIR, önce pikaba sonra otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya Karatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, pikaba ve otomobile çarptı. Zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
3 ARAÇLIK ZİNCİRLEME KAZA
AA'nın haberine göre; Konya-Aksaray karayolu 71'inci kilometresi Kızören Mahallesi kavşağında, B.G. yönetimindeki TIR, aynı yönde giden M.Y. idaresindeki pikaba, ardından K.E. yönetimindeki otomobile çarptı.
PİKAP SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Kazada pikap sürücüsü M.Y. yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan S.Y, TIR sürücüsü B.G ve otomobil sürücüsü K.E. yaralandı.
Yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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