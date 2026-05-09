CANLI İZLE | Konyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ligde son iki haftaya girilirken ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyen sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Konyaspor ise Türkiye Kupası'nda finale yükselmenin moraliyle güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde olacak. Peki, Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Adil, Uğucan, Arif, Marko, Melih, Deniz Türüç, Olaigbe, Bardhi, Muleka.
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Fred, Guendouzi, Kante, Musaba, Kerem, Talisca.
FENERBAHÇE'DE HANGİ FUTBOLCULAR EKSİK?
Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği son antrenmanla Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını noktaladı. Fenerbahçe’de sezonun son deplasmanı öncesinde üç önemli eksik göze çarpıyor. Ederson cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Nene sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Alvarez ise teknik heyet kararıyla kafileye dahil edilmedi. Öte yandan Skriniar kafilede bulunmasına rağmen sahada yer alması beklenmiyor.