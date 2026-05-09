Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor KONYA-FB CANLI İZLE | Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu!

        CANLI İZLE | Konyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ligde son iki haftaya girilirken ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyen sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Konyaspor ise Türkiye Kupası'nda finale yükselmenin moraliyle güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde olacak. Peki, Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 19:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig’de 33. hafta heyecanı sürerken, şampiyonluk takibini bırakmayan Fenerbahçe bu akşam zorlu bir deplasmanda sahne alıyor. Ligin son düzlüğüne girilirken ezeli rakibi Galatasaray’ın puan kaybını kollayan sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Öte yandan Konyaspor, Türkiye Kupası’nda finale yükselmenin verdiği motivasyonla sahaya çıkarak güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar…

        2

        KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        HT SPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Adil, Uğucan, Arif, Marko, Melih, Deniz Türüç, Olaigbe, Bardhi, Muleka.

        Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Fred, Guendouzi, Kante, Musaba, Kerem, Talisca.

        4

        FENERBAHÇE'DE HANGİ FUTBOLCULAR EKSİK?

        Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği son antrenmanla Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını noktaladı. Fenerbahçe’de sezonun son deplasmanı öncesinde üç önemli eksik göze çarpıyor. Ederson cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Nene sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Alvarez ise teknik heyet kararıyla kafileye dahil edilmedi. Öte yandan Skriniar kafilede bulunmasına rağmen sahada yer alması beklenmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Banu Alkan'a kira davası

        Oyuncu Banu Alkan, kardeşi üzerine kiralanan evin aidat borçları nedeniyle mahkemelik oldu

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları