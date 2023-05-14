Konya Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Konya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Konya başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Konya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Konya seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Konya Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Konya Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 89.05 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 96.4 oldu. Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 943.203 oyla yüzde 68.79 - Kemal Kılıçdaroğlu: 329.752 oyla yüzde 24.05 - Sinan Oğan: 92.892 oyla yüzde 6.77 - Muharrem İnce: 5.268 oyla yüzde 0.38 aldı. Konya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Konya Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.00 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:30 itibarıyla yüzde 94.7 oranında açıldı. 2023 Konya milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 927.352 oyla yüzde 69.32 - Millet İttifakı: 299.036 oyla yüzde 22.35 - Ata İttifakı: 43.645 oyla yüzde 3.27 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 38.943 oyla yüzde 2.91 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.947 oyla yüzde 0.15 aldı. Saat 22:30 itibarıyla 2023 Konya milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

