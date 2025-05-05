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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: 1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu | Son dakika haberleri

        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!

        Konya'da, 13 kişinin yaralandığı apartmandaki patlamanın, eşinden ayrı yaşayan 31 yaşındaki Osman Ç.'nin, oturduğu dairedeki doğal gaz borusunu kesmesi sonucu sızan gazdan kaynaklandığı belirlendi. Eşine, "Gelmezsen evi de yakacağım. Kendimi de yakacağım" diye mesaj attığı öne sürülen Osman Ç.'nin, vücudunda 3'üncü derece yanık oluştuğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:26 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:26
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        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
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        Konya'nın Karatay ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde Karbel Siteleri'ndeki 71 kişinin oturduğu, 4 katlı 17 daireli İkram Apartmanı'nın 3'üncü katında yaşayan Osman Ç.'nin (31) evinde, saat 01.30 sıralarında patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

        13 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman Ç., yan dairede oturan Mukaddes A., Zehra A., Alişan A., Şeyma A. ile diğer katlarda yaşayanlarla birlikte toplam 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

        İkram Apartmanı ve diğer site içindeki apartmandakiler tahliye edildi. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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        APARTMAN BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

        Gün ağardıktan sonra patlamada oluşan hasarın boyutu gözler önüne çıktı. Patlamayla İkram Apartmanı başta olmak üzere çevresindeki apartmanlardaki dairelerin çoğu ile site bahçesi ve cadde kenarında park halinde olan araçlarda hasar oluştuğu görüldü.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyetiyle olay yerinde inceleme yapıldı. AFAD ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik önlemlerini sürdürürken, patlamanın olduğunu binaya kimse alınmadı.

        DOĞAL GAZ BORUSUNU KESMİŞ

        Ekiplerin ilk incelemelerinde patlamanın bir süredir eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin oturduğu dairede kesilen borudan sızan doğal gazdan kaynaklı olduğu anlaşıldı.

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        "GELMEZSEN EVİ VE KENDİMİ YAKACAĞIM"

        Eşine, "Gelmezsen evi de yakacağım. Kendimi de yakacağım" diye mesaj attığı öne sürülen Osman Ç.'nin, daha önce de ilaç içip intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Osman Ç.'nin apartmanda kuş beslediği için de sık sık binadakilerle tartışma yaşadığı öne sürüldü. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan Osman Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

        "DEPREM OLUYOR SANDIK"

        Sitede oturan Fatih Çetintaş, patlamayla birlikte sokağa çıktıklarını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

        “Gece uyuduk. Bir anda patlama oldu. Biz dedik, ‘Herhalde deprem oluyor.’ Camdan gördüğümüzde evi alevler almıştı. Doğal gaz patlaması olduğunu duyduk ve dışarı çıktık. Yardımcı olmaya başladık. Biz de bekliyoruz, şu an nedir durum, tam bilmiyoruz. Duyduğumuza göre 1'i ağır, 13 yaralı varmış. Biraz hasar var binalarda, camlar patladı. Komşularımızın araçlarında hasar var. Patlamanın olduğu yerde de 1 kişi varmış ve yan daireye de sıçrayınca yaralı sayısı artmış.”

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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