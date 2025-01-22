Konya'da olay, Akşehir ilçesine bağlı Reis Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İ.Ö. ile 41 yaşındaki babası Özcan Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TÜFEKLE BABASINA ATEŞ ETTİ İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö. tüfekle babasına ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ Gelen sağlık ekipleri babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Babanın cansız bedeni otopsi için Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.