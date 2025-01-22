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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: 16 yaşındaki çocuk baba katili oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki çocuk baba katili oldu!

        Konya'da, 16 yaşındaki İ.Ö. ile 41 yaşındaki babası Özcan Ö. arasında çıkan tartışmada, İ.Ö., tüfekle babasına ateş etti. Özcan Ö. olay yerinde hayatını kaybederken katil zanlısı İ.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:04 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:10
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        16 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
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        Konya'da olay, Akşehir ilçesine bağlı Reis Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İ.Ö. ile 41 yaşındaki babası Özcan Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        TÜFEKLE BABASINA ATEŞ ETTİ

        İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö. tüfekle babasına ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Gelen sağlık ekipleri babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Babanın cansız bedeni otopsi için Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI EVLAT GÖZALTINDA

        Şüpheli oğul İ.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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