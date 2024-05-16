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        Konya'da 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı' nefes kesti

        KONYA'daTürk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, komuta kontrol uçağı, İHA (İnsansız Hava Aracı), helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı' ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:09 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:15
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        Konya'da 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı' nefes kesti
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        KONYA'daTürk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, komuta kontrol uçağı, İHA (İnsansız Hava Aracı), helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı' ilgi gördü.

        Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen ve 6 Mayıs'ta başlayan 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerine ait unsurları katıldı. 2009'dan itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın biri, 2012'den beri farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Jetler, HİT (Havadan İhbar Kontrol) uçakları, helikopterler, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı) ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta; harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda müşterek veya birleşik harekat kapsamında personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil edilip, icra ediliyor.

        TATBİKAT İLGİYLE İZLENDİ

        17 Mayıs'ta sona erecek olan tatbikatta, bugün basın günü düzenlendi. Düşman kampına sızıp, ele geçirilmesi planlanan tatbikatın senaryosu gereği, önce hava savunma tehdidi olarak görülen bir hedef insansız hava aracı ANKA'dan atılan mühimmatla yok edildi. Katar uçağıyla bölgeye, yerde işaretleme yapıp, hava unsurları yönlendirecek tim paraşütle indirildi. Daha sonra F-16'lar, işaretlenen hedefleri vurdu. 3 helikopter de taarruz sırasında yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alıp, yaralı askeri helikoptere taşıdı. Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılmasıyla helikopterler top atışıyla karşılık verdi.

        715 PERSONEL GÖREV ALDI

        Tatbikata; Hava Kuvvetleri'nden 4 adet F-16 uçağı, HİK (Havadan Erken İhbar) uçağı, 1 adet ANKA-S İHA (İnsansız Hava Aracı), 2 adet AS-532 (Cougar tipi helikopter), 3 personel kurtarma timi, 1 Jtac (İleri Hava Kontrolörü) timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 adet AS-532 ve 2 adet T-129 ATAK helikopterleri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 SAT görev timi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 2 tim, Özel Kuvvet Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 1 tim, Azerbaycan'dan 2 adet SU-25 ve 2 tim, Polonya'dan 2 JTAC timi, Katar'dan 2 adet NH-90, 2 AH-64 ve AW139 helikopterleri, 2 adet TB-2 İHA, 1 Adet C-17, Romanya'dan 2 adet IAR-330 helikopteri 2 tim, Suudi Arabistan'dan 2 tim katıldı. Tatbikatta 715 personel görev aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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