Konyaspor- Eyüpspor: 2-1
STAT: Konya BüyükşehirHAKEMLER: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bilal Gölen KONYASPOR: Slowik - Boranijasevic, Adil, Bozaer (Dk.
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bilal Gölen
KONYASPOR: Slowik - Boranijasevic, Adil, Bozaer (Dk.86 Jevtovic), Guilherme, Uğurcan, Oğulcan (Dk. 58 Yusuf), Keyta (Dk. 68 Umut), Melih İbrahimoğlu (Dk. 68 Prip), Pedrinho (DK.68 Aleksic), Kramer
EYÜPSPOR: Berke - Dubois (Dk. 78 Ruben Vezo), Robin, Claro, Caner, Melih Kabasakal, Ampem, Midtsjo (Dk. 78 Shelvey), Saiz (Dk. 74 Emre Akbaba), Ahmed Kutucu (Dk. 90+3 Dorukhan), Bronu (Dk. 74 Chatzıgovanis)
GOLLER: Dk. 71 Yusuf, Dk. 90+6 Aleksic (Konyaspor), Dk. 65 Ahmed (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Melih İbrahimoğlu,Boranijasevic, Bozaer, Aleksic (Konyaspor) - Saiz, Midtsjö (Eyüpspor)
Süper Lig’in 8'inci haftasında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
8'inci dakikada Guilherme'nin sol kanattan serbest vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Uğurcan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
32'nci dakikada Saiz'in pasında ceza sahasında buluşan Ahmed'in şutunda kaleci Slowik gole izin vermedi.
37'nci dakikada Caner'in ortasında ceza sahası içindeki Bruno'nun vuruşunda top kaleci Slowik'de kaldı.
45+5'inci dakika Oğulcan'ın pasında topla buluşan Keyta'nın şutunda kaleci Berke, topu kornere çeldi.
İlk yarı golsüz sona erdi.
65'inci dakikada Eyüpspor öne geçti. Melih Kabasakal'ın pasında topla buluşan Ahmed'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
71'inci dakikada Konyaspor, beraberliği yakaladı. Bazoer'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf’un yerden vuruşunda top direk dibinden ağlara gitti: 1-1.
82'nci dakikada Yusuf 'un ortasında ceza sahasında topa yükselen Ruben Vezo'nun ters vuruşunda kaleci Berke, topu kornere çeldi.
90+6'ncı dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Guilherme ortasını yaptı. Altıpasın içinde Aleksic’in gelişine yaptığı vole vuruşta top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşma Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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