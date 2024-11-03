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        Toroslar'ın kuşları için varille su taşıyor

        KONYA'nın Hadim ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Kahriman (48), Orta Toroslar'da kurak geçen kış günlerinde, kuşların susuz kalmaması için bölgedeki yalaklara varille su taşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 10:40 Güncelleme: 03.11.2024 - 10:45
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        Toroslar'ın kuşları için varille su taşıyor
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        KONYA'nın Hadim ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Kahriman (48), Orta Toroslar'da kurak geçen kış günlerinde, kuşların susuz kalmaması için bölgedeki yalaklara varille su taşıyor. Her kış kuşların aç kalmaması için ağaçlara elma asan Kahriman, “İklim değişikliği yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Toroslara karın az yağması, suların azalmasıyla canlılar bölgeyi yavaş yavaş terk ediyor” dedi.

        6 yaşından bu yana dağlarda gezen evli ve 1 çocuk babası Hasan Hüseyin Kahriman, Orta Toroslar'da yağışsız geçen kış günlerinde kuşların hayatta kalması için mücadele ediyor. Her kış ağaçlara elma asan Kahriman, daha önce hayırseverler tarafından bölgeye yaptırılan yalaklara varille su taşıyarak kuşların susuzluğunu gideriyor.

        ‘ARDIÇ KUŞLARI SUYU BULAMAZSA BÖLGEYİ TERK EDER’

        Toros Dağları’nın eskisi kadar yağış almadığı, bu nedenle de hayvanların su bulmakta güçlük çektiğini söyleyen Kahriman, “İklim değişikliği yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Toroslar’a karın az yağması, suların azalmasıyla canlılar bölgeyi yavaş yavaş terk ediyor. Bu durumdan çok etkilenenlerden biri de ardıç kuşları. Bölgede daha önce hayırseverlerin yaptırdığı yalaklar var. Ben elimden geldiği kadarıyla varillerle su taşıyorum. Bu yalaklara kuşların rahat girip çıkabilmeleri için de taşlar koyarak basamak yapıyorum ve kuşlar gelip susuzluklarını gideriyor. Bu kuşlar bir ardıç meyvesi yediği zaman su içmek zorunda. Çünkü ardıç meyvesi yakıcıdır. Eğer su içmezse o meyveyi yemeyecektir. Bu kuş, suyu bulamadığı zaman ne yapacak? Bölgeyi terk edecek” dedi.

        ‘AYNI UYGULAMA BİRÇOK YERDE YAPILABİLİR’

        Doğadaki hayvanların susuz kalmaması için birçok yerde aynı uygulamanın yapılabileceğini söyleyen Hasan Hüseyin Kahriman, “Biz ülke olarak bununla başa çıkabiliriz. Yaptığım bu çalışma bölgedeki kuşların göçünü büyük oranda yavaşlattı. Eğer Tarım ve Orman Bakanlığımız, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü, arazözlerle bu yalaklara su taşıyabilirse, bu sular hayvanlar tarafından son damlasına kadar kullanılabilecek” diye konuştu.

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