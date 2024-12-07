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        Konyaspor - Antalyaspor maçının ardından

        SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:42
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        Konyaspor - Antalyaspor maçının ardından
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        SÜPER Lig’in 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın berabere sonuçlanmasından dolayı üzgün olduklarını belirterek, ''Oyuncularımın istediği şeylerin tamamını harfiyen yerine getirdiği, özellikle ikinci yarısında çok pozisyon bulup değerlendiremediğimiz, kazanmak için sonuna kadar gittiğimiz bir maç. Maalesef bugün itibariyle bir puan alıyoruz. Bundan dolayı çok üzgünüm. Üzgünüm ama bir taraftan da gururluyum. Geldiğimden beri takımı geliştirmeye çalışıyoruz. Sezon başından beri iç sahada oynanan en çok galibiyete yakın olduğumuz maçlardan birini oynadık. Özellikle ikinci yarıda maalesef 4-5 tane net pozisyonu değerlendiremedik. O değerlendiremediğimizin faturasını Hatay'da ve Göztepe'de olduğu gibi burada da 90'ncı dakikada maalesef çok ağır bir şekilde sonlandırdık. Daha agresif olmaya çalışırken, korner pozisyonunda gol yememek adına oyuncunun da yaptığı bireysel bir hata neticesinde verilen bir penaltı. Penaltıdır veya değildir, tartışılır. Büyük statlarda olsa görmemesi gereken VAR hakemleri, bizim gibi statlarda görüyorlar. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadele ve kazanma isteklerinden dolayı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

        MEHMET AURELIO: ZORLU BİR MAÇTA 1 PUAN ALDIK

        Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio ise, zorlu bir maçta 1 puan aldıklarını belirterek, '' Yaptığımız işlerden dolayı bir puanı kazanmayı bildik. Gerçekten Konyaspor deplasmanı zor bir deplasman. Çünkü taraftarıyla bütünleşmiş ve iyi oyunculardan oluşan bir takım var. Ama bizim de iyi oluşan bir takımımız var. Konyaspor’a karşı koymayı bildik. Bu yüzden zorlu deplasmandan 1 puan aldık. İlk yarıda açıkça söylemek gerekirse net bir faul olmayan pozisyondan hakemin verdiği faulle rakip bir gol atmayı başardı. Biz ise buna aldırış etmeden oynadığımız oyuna devam ettik ve beraberliğe kaldık” şeklinde konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Recep Uçar’ın açıklamaları

        - Mehmet Aurelio’nun açıklamaları

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