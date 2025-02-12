Eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin dükkanını kurşunlattı
Yazıişleri müdürlerineHaberimizde kurşunlanan yer, kaynağından 'dükkan' olarak düzeltilmiştir.
Yazıişleri müdürlerine
Haberimizde kurşunlanan yer, kaynağından ‘dükkan’ olarak düzeltilmiştir. Bu haberin kullanılması ricasıyla
YENİDEN
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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,
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