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        Eşini öldürüp, intihar etti

        KONYA'da İbrahim Urgun (58), eşi Nazmiye Urgun'u (52) tüfekle vurup öldürdükten sonra intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 18:37 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:40
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        Eşini öldürüp, intihar etti
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        KONYA'da İbrahim Urgun (58), eşi Nazmiye Urgun'u (52) tüfekle vurup öldürdükten sonra intihar etti.

        Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Elmabahçe Sokak’taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İbrahim Urgun, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Nazmiye Urgun'u tüfekle vurdu. Urgun, ardından silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Nazmiye ve İbrahim Urgun çiftinin cenazeleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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