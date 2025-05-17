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        Konya'da inşaatta ceset bulundu

        KONYA'da bir inşaatta erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:42 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:45
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        Konya'da inşaatta ceset bulundu
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        KONYA'da bir inşaatta erkek cesedi bulundu.

        Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Bozkurt Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta hareketsiz yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin, yakınlarının teşhisiyle Emrah Urdemir’e ait olduğunu belirledi. Urdemir’in cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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