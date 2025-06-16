Av tüfeğiyle kayınbiraderini öldürdü (2)
2KİŞİ TUTUKLANDI Konya'da kendisini tabancayla yaralayan kayınbiraderi Ceyhun Bakır'ı tüfekle vurup öldüren Alaaddin Yılmaz (22), tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı.
2KİŞİ TUTUKLANDI
Konya'da kendisini tabancayla yaralayan kayınbiraderi Ceyhun Bakır'ı tüfekle vurup öldüren Alaaddin Yılmaz (22), tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı. Polis, olaya karışan Yılmaz'ın amcası Erdal Yılmaz (41), kardeşi A.R.Y. (17) ve E.B.'yi (16) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alaaddin Yılmaz ve Erdal Yılmaz tutuklandı, A.R.Y. ve E.B. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
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