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        Konya'da çöken Taşoluk Apartmanı davasında müteahhit: Diğer binalar ayakta (2)

        3KİŞİ TAHLİYE OLDU Konya'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralı kurtulduğu 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 5'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada 24 tanık tek tek dinlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:07 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:07
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        Konya'da çöken Taşoluk Apartmanı davasında müteahhit: Diğer binalar ayakta (2)
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        3KİŞİ TAHLİYE OLDU

        Konya'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralı kurtulduğu 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 5'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada 24 tanık tek tek dinlendi. Büyük bir bölümü yıkılan binada oturan tanıklar, bina çökene kadar herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, yeniden bilirkişi heyeti oluşturulmasına ve heyetin 5 Eylül'de yıkılan binanın bulunduğu alanda keşif çalışması yapmasına karar verdi. Heyet ayrıca tutuklu Adnan Taşoluk, Kemal Öztürk ve Tuncer Dazkırlı'nın tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına, Kazım Fünlü ve Volkan Demiröz'ün de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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