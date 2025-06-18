Konya'da çöken Taşoluk Apartmanı davasında müteahhit: Diğer binalar ayakta (2)

3KİŞİ TAHLİYE OLDU

Konya'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralı kurtulduğu 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 5'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada 24 tanık tek tek dinlendi. Büyük bir bölümü yıkılan binada oturan tanıklar, bina çökene kadar herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, yeniden bilirkişi heyeti oluşturulmasına ve heyetin 5 Eylül'de yıkılan binanın bulunduğu alanda keşif çalışması yapmasına karar verdi. Heyet ayrıca tutuklu Adnan Taşoluk, Kemal Öztürk ve Tuncer Dazkırlı'nın tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına, Kazım Fünlü ve Volkan Demiröz'ün de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.