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        Konya merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılğı operasyonunda 8 tutuklama

        KONYAmerkezli 10 ilde telefon dolandırıcılığı yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 8'i tutuklandı, 22'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:24 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:24
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        Konya merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılğı operasyonunda 8 tutuklama
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        KONYAmerkezli 10 ilde telefon dolandırıcılığı yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 8'i tutuklandı, 22'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Telefonda kendilerini asker, polis, savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 ilde operasyon düzenledi. 'Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından gözaltına alınan 34 şüpheli, ilçe jandarma komutanlığına getirildi. İfadeleri tamamlanan 34 şüpheliden 4'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 30'u adliyeye sevk edildi. Hakimlikte ifadeleri alınan A.K, F.K., M.T, S.T., S.T., Y.E., Y.Y. ve Z.A tutuklanırken, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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