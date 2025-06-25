'Vatan Sevgisi' adlı tiyatro oyunu Konya'da kadınlara özel sahnelendi

TÜRGEV’e bağlı Güzel İşler Fabrikası (GİF) tarafından hazırlanan ‘Vatan Sevgisi’ tiyatro oyunu, 15 Temmuz başta olmak üzere Türk milletinin milli mücadele ruhunu yansıtmak amacıyla sahnelendi. Oyun, 18 Haziran’da Konya’da kadın izleyicilere özel olarak sergilendi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası (GİF) Konya Yerleşkesi tarafından hazırlanan ‘Vatan Sevgisi’ adlı tek perdelik tiyatro oyunu, 18 Haziran’da Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda kadın izleyicilere özel olarak sahnelendi. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sırasında Türk milletinin sergilediği kahramanlık ruhunu konu alan oyunda; tarih boyunca milli mücadeleye kadın bakışı, vatan sevgisi ve fedakarlık gibi temalar, kadın oyuncuların özgün yorumlarıyla sahneye taşındı. Oyun, seyircilere birlik, beraberlik, toplumsal dayanışma ve kadınların milli mücadeledeki önemine dair güçlü mesajlar verirken; duygusal anlatımı ve etkileyici sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Gösteri sonunda izleyiciler, oyuncuları dakikalarca ayakta alkışlayarak takdirlerini dile getirdi.

SANATLA İFADE, KADINLA DAYANIŞMA

TÜRGEV’den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Eşref Ziya’nın ‘Asker Duası’ adlı ezgisiyle başlayan ‘Vatan Sevgisi’ kadınların sanat yoluyla ifade özgürlüğü, toplumsal rolü ve dayanışmasının bir örneği olarak dikkat çekiyor. Kadın emeğinin, üretiminin ve kültürel katkısının sahneye yansıdığı bu çalışma, TÜRGEV’in kadınlara yönelik sosyal ve kültürel vizyonunun somut bir göstergesi oldu. Aylar süren hazırlık sürecinde, oyunun senaryosundan rejisine, sahne tasarımından oyunculuklarına kadar tüm aşamaları kadın sanatçılar üstlendi. Kostüm ve dekor tasarımları ile teknik uygulamalar da dahil olmak üzere, prodüksiyonun her yönü kadın emeğiyle şekillendi. Böylece ortaya, anlatısıyla olduğu kadar arkasındaki üretimiyle de sözünü söyleyen bir sahne eseri çıktı.”

GENEL MÜDÜR ÇABUK’TAN ANLAMLI MESAJ

TÜRGEV Genel Müdürü Makbule Çabuk, geceyle ilgili şunları söyledi:

“Gençlerimizin ortaya koyduğu bu sanat eseri, sadece bir tiyatro oyunu değil, aynı zamanda hafızamıza kazınmış bir gecenin, 15 Temmuz’un, ruhunu yaşatma çabasıdır. Oyun boyunca hem gülümsedik hem de yüreğimiz burkuldu. TÜRGEV olarak Güzel İşler Fabrikası aracılığıyla gençlerin bu ülkenin geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Ayakta alkışlanan bu oyun da gösteriyor ki gençlerimiz hem yetenekli hem de sorumluluk sahibi.”