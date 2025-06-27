Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        'Kız isteme'ye giderken yolu kapatan sürücülere ceza, damat adayına gözaltı

        KONYA'da 'kız isteme' merasimine giderken otomobillerle yolu kapatıp meşale yakarak havai fişekler kullanan gruptan damat adayı Mehmet Emin Özarpa'yı (20) gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:04 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kız isteme'ye giderken yolu kapatan sürücülere ceza, damat adayına gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONYA’da 'kız isteme' merasimine giderken otomobillerle yolu kapatıp meşale yakarak havai fişekler kullanan gruptan damat adayı Mehmet Emin Özarpa'yı (20) gözaltına aldı. Diğer sürücülere ise 15 bin 163'şer lira ceza kesildi.

        Olay, 23 Haziran’da merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Mehmet Emin Özarpa, kız isteme merasimi için arkadaşları ve ailesiyle sevgilisinin yaşadığı cadde boyunca yürüdüğü sırada kendilerini takip eden otomobiller caddeyi trafiğe kapadı. Bu sırada çok sayıda meşale ve havai fişek kullanıldı. Zaman zaman yürüyüşü takip eden otomobiller egzoz sesleriyle çevreyi rahatsız etti. Özarpa, sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaştı. Mehmet Emin Özarpa paylaşımına, “İlk tanıştığımızda sana o mahalleyi yakacağım diye söz vermiştim ve sözümü tuttum. Seni seviyorum sevgilim” notunu ekledi.

        Sosyal medyada paylaşılan video tepkilere neden oldu. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, Özarpa'yı 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatarak gözaltına aldı. Olay günü caddeyi trafiğe kapatan sürücülere ise ‘Taşıt yolunu engel oluşturacak şekilde hareketlerde bulunmak, ‘Kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak’, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ‘Görüşü engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak’ maddelerinden 15 bin 163'şer lira cezai işlem uygulayarak, sürücülerin ehliyetine 60 ceza puanı yazıldı.

        Öte yandan, Mehmet Emin Özarpa'nın ‘Tehlikeli şerit değiştirme’ ve çeşitli trafik suçlarından ehliyetinin daha önce iptal edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'da iki mahalle için tahliye kararı!
        Sakarya'da iki mahalle için tahliye kararı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Konya'da genel güvenliği tehlikeye sokan damat adayı gözaltına alındı
        Konya'da genel güvenliği tehlikeye sokan damat adayı gözaltına alındı
        Konyaspor'un kamp programı belli oldu
        Konyaspor'un kamp programı belli oldu
        Kamyonet kasası kapağının çarptığı Nisanur öldü; kaza kamerada
        Kamyonet kasası kapağının çarptığı Nisanur öldü; kaza kamerada
        Konya'da arabada tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren kadın hakim ka...
        Konya'da arabada tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren kadın hakim ka...
        Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile Konya'ya sevk edi...
        Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile Konya'ya sevk edi...
        TİGEM Genel Müdürü Gezginç: Türk tohumculuğu kendi ülkesine yetebilir durum...
        TİGEM Genel Müdürü Gezginç: Türk tohumculuğu kendi ülkesine yetebilir durum...