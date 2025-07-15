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        Konya'daki orman yangını 2'nci gününde (2)

        1ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIKonya'nın Doğanhisar ilçesi Davras mevkisinde dün çıkan ve halen devam eden orman yangını ile ilgili hayvan otlatan 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:49 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:55
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        Konya'daki orman yangını 2'nci gününde (2)
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        1ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Konya'nın Doğanhisar ilçesi Davras mevkisinde dün çıkan ve halen devam eden orman yangını ile ilgili hayvan otlatan 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı. Yangının çocuğun yaktığı ateşin ormana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.

        'YANGIN TEKRAR BÜYÜMEYE BAŞLADI'

        Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yangın söndürme ekiplerimizle beraber soğutma ve söndürme çalışmalarına devam ediyoruz. Rüzgarında şiddetini artırmasıyla beraber yangın tekrar büyümeye başladı" dedi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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