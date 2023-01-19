Seydişehir Belediyesi Meram Belediyesi ile kardeş belediye oluyor

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret ederek Seydişehir ve Meram belediyelerinin kardeş belediye olması konusunda istişarelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ziyaretin çok verimli geçtiği belediyelerin tecrübe paylaşımıyla güzel hizmetlere imza atacağı belirtildi.



Açıklamada, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın şu ifadelerine yer verildi:



"Birlik ve beraberlikte bereket olduğuna inanıyoruz. Fiziki olarak sınır olduğumuz Meram ile sosyal ve kültürel bağlarımız da bulunmaktadır. Meram Belediyesi gibi Konya'mızın en büyük ve en tecrübeli belediyeleri arasında yer alan belediyemiz ile kardeş belediye olarak örnek bir dayanışma ve birliktelik göstereceğiz. Kardeş olan sadece belediyelerimiz değil, vatandaşlarımızı da bu hususta kardeş olarak görüyoruz. İnşallah çalışma tamamlandığında Seydişehir Belediyesi olarak hem maddi hem manevi, bilgi, tecrübe, dayanışma gibi tüm konularda Meram Belediyemiz ile ilişkilerimizi daha yoğun bir şekilde sürdüreceğiz."



Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise "Konya belediyeleri olarak her zaman birlik ve beraberlik örneği göstermekten büyük mutluluk duyuyor, diğer belediyelerimizin ve ilçelerimizin sosyal, kültürel ve bilgi, tecrübe gibi her konuda daha da kalkınmasını destekliyoruz. Fiziki sınırımız olan Seydişehir ile kardeş belediye olarak aramızdaki bağları daha da güçlendireceğiz. Birlikte dayanışma içinde güzel işler yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.





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