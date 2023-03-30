Konya'da "saman tozu" nedeniyle çıkan kavgada iki komşusunu öldüren sanık hakim karşısında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da "saman tozu" nedeniyle çıkan kavgada iki komşusunu öldüren sanık hakim karşısında

AA

Konya'da "saman tozu" nedeniyle çıkan kavgada iki komşusunu öldüren sanık hakim karşısında

KONYA (AA) - Konya'da "saman tozu" meselesi yüzünden komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurettin A, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Nurettin A, hayvancılıkla ilgilenen karşı komşularının, evlerinin yanındaki boş alana döktükleri saman balyalarından gelen toz nedeniyle rahatsız olduklarını ancak komşularının bu soruna bir çözüm bulmadığını öne sürdü.

Olaydan önce de saman tozu yüzünden tartıştıklarını, bu nedenle şikayetçi olduğunu anlatan sanık Nurettin A, "Olay günü alana bir tır saman daha boşaltıldı. Eşimi ve 3 çocuğumu eve kilitledim. Yaklaşık 5 yıl önce aldığım 2 av tüfeği ve 3-4 kutu fişekle çatıya çıktım. Şekerim tavan yapmıştı, gözüm hiçbir şey görmüyordu. Her iki tüfeği de doldurup elime aldım, 'yeter artık' diyerek tırın ön tarafından başlayıp arka tarafa ve eve doğru ateş etmeye başladım. Ateş etmeye başladığımda tırın arka tarafında 3 erkek şahıs vardı. Evin tüm camlarını ateş ederek indirdim. Tüfeklerin fişekleri bitince tekrar dolduruyordum, gözüme perde inmişti. Kimleri vurdum hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Sanık, yaklaşık 100 fişekle ateş ettiğini, olay yerine gelen polisleri fark etmediğini, yaralandıktan sonra kendisine geldiğini, yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu belirtti.

Öldürülen Ayhan Erdemir'in ağabeyi Naif Erdemir ise olay günü alana bırakılan samanların ambalajlı olduğunu, saman tozunun çevreye dağılmadığını savundu.

Aile üyeleriyle alanda çalışırken sanığın kendilerine ateş etmeye başladığını aktaran Erdemir, sanığın ihbar üzerine olay yerine gelen polislere de ateş ettiğini kaydetti.

Olaya müdahale eden polis memurlarından B.G. de olay yerine resmi araç ve resmi kıyafetle gittiklerini ifade ederek, şunları anlattı:

"Araçtan indiğimizde sanık, tek katlı bir evin çatısındaki bacanın arkasından bize doğru tüfekle seri şekilde hedef gözeterek ateş etmeye başladı. Bize doğru ateş edilmesiyle takviye ekip istedik. Tırın çekici kısmının arkasına siper aldık. Bulunduğumuz yerden sanığın duyacağı şekilde 'teslim ol' diye birçok kez bağırdık. Ancak sanık ateş etmeye devam etti. Eyleminde ısrar eden ve uyarıları dikkate almayan sanığı bacaklarını hedef alarak etkisiz hale getirmek durumunda kaldık."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Erler Mahallesi Vahit Sokak'ta yaşayan Erdemir ailesi, 31 Ağustos 2022'de evlerinin yanındaki boş arsaya tırdan saman indirmişti. Komşuları Nurettin A, evine saman tozu geldiği iddiasıyla çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş ederek Ayhan ve eşi Mahizer Erdemir'i öldürmüş, Naif Erdemir, F.E. ile M.G'yi yaralamıştı.

Olay yerine gelen polislere de ateş açan Nurettin A, ekiplerce gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karatay'da ilkokul 3. sınıf öğrencilerine "Sıfır Atık Eğitim Seti" verildi
YEREL HABERLER Karatay'da ilkokul 3. sınıf öğrencilerine "Sıfır Atık ...
Konya'da kayınpederi ile bacanağını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Konya'da kayınpederi ile bacanağını öldüren sanığa 2 ...
Hüyük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Hüyük'ten kısa kısa
Konya'da bir evden 5 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER Konya'da bir evden 5 kamyon çöp çıktı
Beyşehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Beyşehir'den kısa kısa
Konya'da yol uygulamasında yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da yol uygulamasında yakalanan hırsızlık ...
Çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet hapis istemi
Kaymakam Pişkin, öğrencilerle iftar programında bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin, öğrencilerle iftar programında bir ...
Halkapınar'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Halkapınar'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Hububatta ekim alanındaki artışın kuraklıktan kaynaklı rekolte kaybını kapatması öngörülüyor
YEREL HABERLER Hububatta ekim alanındaki artışın kuraklıktan ...
Bozkır'da misafir edilen depremzedeler iftarda buluştu
YEREL HABERLER Bozkır'da misafir edilen depremzedeler iftarda ...
Bakan Özer'den Seydişehirli öğretmenlere teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Bakan Özer'den Seydişehirli öğretmenlere teşekkür ...
Yunak'ta depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Yunak'ta depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konya'da gençlerle buluştu
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konya'da gençlerle ...
Konya'da araçlarına çakar ve siren sistemi takan iki sürücüye para cezası
YEREL HABERLER Konya'da araçlarına çakar ve siren sistemi takan iki ...
Konya'dan trenle 64 konteyner deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Konya'dan trenle 64 konteyner deprem bölgesine ...
Yunak'ta kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Yunak'ta kar yağışı etkili oluyor
Konya'da kaydı bulunmayan çalınan pitbulları için polisten yardım isteyince ceza kesildi
YEREL HABERLER Konya'da kaydı bulunmayan çalınan pitbulları için ...
Konya'da Akça HES 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak
YEREL HABERLER Konya'da Akça HES 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını ...
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Yalıhüyük'te şiddetli rüzgar mantar seralarına zarar verdi
YEREL HABERLER Yalıhüyük'te şiddetli rüzgar mantar seralarına zarar ...
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Konya'da iftar programında konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Konya'da iftar ...
"Bisiklet kenti" Konya'da bisiklet tamir istasyonlarının sayısı arttı
YEREL HABERLER "Bisiklet kenti" Konya'da bisiklet tamir ...
Hatay'da nöbetini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Hatay'da nöbetini tamamlayan Konya Büyükşehir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.