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        Ilgın eski cezaevi kütüphaneye dönüşüyor

        Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan eski cezaevinin kütüphaneye dönüşüm çalışmalarında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:18
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        Ilgın eski cezaevi kütüphaneye dönüşüyor
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        Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan eski cezaevinin kütüphaneye dönüşüm çalışmalarında sona gelindi.

        Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Cezaevi Kitap Kafe Projesi olarak yeniden projelendirilen eski cezaevinin bulunduğu taş binanın ilçeye değer katacağını belirterek bu yapının gençlere kazandırılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Gazetecilere makamında açıklamalarda bulunan Başkan Ertaş, "Cezaevi restorasyon projemiz tamamlanmak üzere. 800 metrekare alanda kitap kafe, okuma ve çalışma alanı, sessiz kütüphane, çocuk sinema salonu, çocuk okuma salonu ve yetişkin kütüphane çalışmamız tamamlandı. Peyzaj ve trafik parkı düzenlemesinden sonra değerli hemşerilerimizin hizmetine açmış olacağız. Ilgın'ımıza ve özellikle çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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