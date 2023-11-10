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        Ilgın Meslek Yüksekokulu'ndan "100 Yıldır Yanan Meşale: Cumhuriyet" etkinliği

        Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ilgın Meslek Yüksekokulu tarafından "100 Yıldır Yanan Meşale: Cumhuriyet" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:43 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:43
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        Ilgın Meslek Yüksekokulu'ndan "100 Yıldır Yanan Meşale: Cumhuriyet" etkinliği
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        Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ilgın Meslek Yüksekokulu tarafından "100 Yıldır Yanan Meşale: Cumhuriyet" etkinliği düzenlendi.

        SÜ Ilgın Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sinan Aktaş, Ilgın Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen programda, Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Öğrencilere her zaman güvendiklerini aktaran Aktaş, "Cumhuriyetimizin yüz yıllar boyu kuşaktan kuşağa yaşatılacağına inanıyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından etkinlik, Cumhuriyete saygı yürüyüşüyle sona erdi.

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