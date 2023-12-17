Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da partisinin ilçe kongresine konuştu:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye'de zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oluyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da partisinin ilçe kongresine konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye'de zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oluyor." dedi.

        Babacan, Konya'da bir otelde düzenlenen, partisinin Selçuklu ilçesi 2. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğunu, en büyük zenginliğin de insan olduğunu söyledi.

        İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım saldırılarına da değinen Babacan, "Yanı başımızda günbegün artan cenazelerle bir katliam yaşanmaya devam ediyor. Gazze'de yaşananları, İsrail hükümetinin gerçekleştirdiği dur durak bilmeyen vahşeti bir kez de Konya'dan, Selçuklu'dan en sert şekilde kınıyorum, lanetliyorum. Haksızlığa, zulme bahane bulmaya çalışanları, bütün bu yaşananlara 'fakatlı', 'amalı' kılıflar uydurmaya çalışanları kınıyorum. Türlü siyasi tespit kılığında Gazze'deki insanlık suçlarını, savaş suçlarını meşru göstermeye çalışanları kınıyorum." diye konuştu.

        Babacan, yerel seçimlere 3,5 ay kaldığını anımsatarak partililere sahada çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

        Türkiye'nin temel sorununun gittikçe derinleşen yoksulluk olduğunu savunan Babacan, şunları kaydetti:

        "Hükümet kendi eliyle yarattığı ekonomik krizden çıkmak için dar ve sabit gelirli vatandaşların sırtına yük üstüne ısrarla ve inatla orta direği yok eden adımlar atıyor. Türkiye'de zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oluyor. 5 yıldır, partili cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçildiğinden bu yana bu her sene makas gittikçe artıyor. Asgari ücrete, en düşük emekli aylığına baktığınızda yıllardır açlık sınırının dahi altında. Türkiye bir yoksullar toplumu haline geldi."

        Babacan, yılbaşında asgari ücret, memur ve memur emeklilerine verilecek zam oranlarını da eleştirerek, vatandaşın enflasyon altında ezileceği iddiasında bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Konya'da Bangladeş hatıra ormanı kuruldu
        Konya'da Bangladeş hatıra ormanı kuruldu
        TBMM Başkanı Kurtulmuş Konya'da
        TBMM Başkanı Kurtulmuş Konya'da
        İtfaiye eri, 3'üncü kat balkonundan düşerek öldü
        İtfaiye eri, 3'üncü kat balkonundan düşerek öldü
        Konya'da anten tamir ederken balkondan düşen kişi öldü
        Konya'da anten tamir ederken balkondan düşen kişi öldü
        Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 17 kişi gözaltına alı...
        Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 17 kişi gözaltına alı...
        GRAFİKLİ - Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 750. yılında anılıyor
        GRAFİKLİ - Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 750. yılında anılıyor