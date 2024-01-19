Konya'da çekicinin çarptığı tabela başına isabet eden kişi ağır yaralandı Konya'nın Selçuklu ilçesinde, çekicinin çarptığı tabelanın devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, çekicinin çarptığı tabelanın devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Doğan A. (61) kullandığı çekiciyi Yeni İstanbul Caddesi'nde emniyet şeridine park edip aşağıya indi.

Bu sırada çekicide bulunan Mustafa D. (51) şoför koltuğuna geçerek, aracı daha emniyetli konuma getirmek için kaldırıma çıkmaya çalıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa D'nin kullandığı araç, kaldırımdaki yön tabelasına çarptı. Devrilen tabela ise kaldırımdaki Doğan A'nın başına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Doğan A'yı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olay yerindeki incelemenin ardından Mustafa D'yi gözaltına aldı.