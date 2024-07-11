Konya'da Srebrenitsa soykırımı resim sergisiyle anıldı

Konya'da Srebrenitsa katliamının 29. yıl dönümünde resim sergisi düzenlendi.

Kültürpark'ta düzenlenen sergide vatandaşlar yaşanan soykırımın fotoğraflarını dikkatle inceledi.

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Nevzat Babayiğit yaptığı açıklamada, acı günleri tekrar hatırlamak ve anmak için resim sergisi düzenlendiğini dile getirerek, "Bu insanlık trajedisini bazı görsel fotoğraflarla destekte bulunuyor ve halka anlatıyoruz, Srebrenitsa katliamının 29. yıl dönümünü anmak için insanları bilinçlendiriyoruz." dedi.