Konya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü

Kazada ağır yaralanan servis sürücüsü Çoban ile 10 yaşındaki C.Ş. kaldırıldıkları Konya Şehir hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada, tır ve otomobilin de karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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