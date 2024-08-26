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        Konya'da jandarma aracı şehit oğlunun sünnet töreni için hazırlandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu'nun oğlu Kaan için sünnet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:34 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:34
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        Konya'da jandarma aracı şehit oğlunun sünnet töreni için hazırlandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu'nun oğlu Kaan için sünnet töreni düzenlendi.

        Çocuk için süslenen İlçe Jandarma Komutanlığının görev aracı, sünnet arabası olarak tahsis edildi.

        Konvoyla şehidin defnedildiği Akyol Mezarlığı'na giden Kaan, babasının mezarı başında dua etti.

        Sünnet törenine Koyuncu ailesinin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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