Konya'da jandarma aracı şehit oğlunun sünnet töreni için hazırlandı

Sünnet törenine Koyuncu ailesinin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Çocuk için süslenen İlçe Jandarma Komutanlığının görev aracı, sünnet arabası olarak tahsis edildi.

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