Konya'da jandarma aracı şehit oğlunun sünnet töreni için hazırlandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu'nun oğlu Kaan için sünnet töreni düzenlendi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu'nun oğlu Kaan için sünnet töreni düzenlendi.
Çocuk için süslenen İlçe Jandarma Komutanlığının görev aracı, sünnet arabası olarak tahsis edildi.
Konvoyla şehidin defnedildiği Akyol Mezarlığı'na giden Kaan, babasının mezarı başında dua etti.
Sünnet törenine Koyuncu ailesinin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.
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