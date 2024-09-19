Seydişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Seydişehir'19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Çelenk sunum töreninin ardından şehitlikler ziyaret edildi.

Kaymakam Cevdet Bakkal ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Millet Bahçesinde düzenlenen yemekte şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Gazilerin her zaman övünç kaynağı olduğunu kaydeden Kaymakam Cevdet Bakkal, "Gazilerimiz, bizler için müstesna yeri olan önemli değerlerimizdir. Hangi koşul altında olursa olsun, canını bile vermekten geri durmayan gazilerimiz, ülkemizin yaşayan kahramanlarıdır. Vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması uğruna canı pahasına mücadele eden siz kıymetli gazilerimizin gaziler gününü kutluyorum." dedi.