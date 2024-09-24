21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor

30 Eylül'e kadar sürecek festivalde yarın saat 20.30'da, Selçuklu Kongre Merkezi'nde İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından "Devran, Kıyam, Kuud" konseri düzenlenecek.

Ayrıca Mevlana Meydanı'nda da Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sahneye çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen festivalin dördüncü gününde Selçuklu Kongre Merkezi'nde sanatçılar Enzo İkah, Atsuko Suetomi ve Sedat Anar sahne aldı.

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