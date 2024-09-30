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        Hüyük'teki şehit ve gazi ailelerine ziyaretler

        Konya Şehit ve Gazi Ailesi Derneği üyeleri, Hüyük ilçesinde yaşayan şehit ailesi ve gazileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:07 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:51
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        Hüyük'teki şehit ve gazi ailelerine ziyaretler
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        Konya Şehit ve Gazi Ailesi Derneği üyeleri, Hüyük ilçesinde yaşayan şehit ailesi ve gazileri ziyaret etti.

        Sırasıyla Şehit Oğuzhan Duyar, Abdullah Bülbül ve İsmail Şahin'in aileleri ziyaret edildi.

        Daha sonra Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış gaziler ziyaret edildi.

        Gazi ve şehit ailelerine Türk Bayrağı ve üzerinde "Oğulsuz Yaşanır ama Vatansız Asla" yazılı tablo hediye edildi.

        Ziyarete Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Raşit Turan, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ayşe Korkmaz, Konya Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Süleyman Ege, Konya Şehit Aileleri Dernek Başkanı Recep Pekdemir, Konya Muharip Gaziler Dernek Başkanı Mustafa Buğur ve Konya Muharip Gaziler Derneği yönetiminden Hasan Hüseyin Biniş ve Hikmet Aker, Hüyük Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer katıldı.

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        Galeri
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