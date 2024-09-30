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        Karadağ'ın yılkı atları doğaseverlerin ilgisini çekiyor

        Karaman'da sönmüş bir volkanik dağ olan 2 bin 271 rakımlı Karadağ'ın yabani yılkı atları, vahşi doğadaki yaşam mücadeleleri ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:55
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        Karadağ'ın yılkı atları doğaseverlerin ilgisini çekiyor
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        Karaman'da sönmüş bir volkanik dağ olan 2 bin 271 rakımlı Karadağ'ın yabani yılkı atları, vahşi doğadaki yaşam mücadeleleri ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Hotamış bataklığı ile Karaman ve Çumra ovaları arasındaki Karadağ'ın krater çukuru ve etrafındaki tepelerde sık sık gözlemlenebilen yabani atlar, birbirinden farklı renkleriyle doğa severlere ve fotoğrafçılara heybetli ve renkli görüntüler sunuyor.

        Yılkıların bir kısmı, öğlen saatlerinde zirvelerde bulunan tepelerde yazdan kalma bitkilerle beslenmeye çalışırken, bir kısmı da ağaçların gölgesinde, güneşin kavurucu sıcağından ve sineklerden korunmaya çalışırken gözlemlendi.

        Doğadaki kurt gibi yırtıcı hayvanlara, yaz mevsiminin sıcak ve kuraklığına, kışın da dondurucu soğuklarına karşı yıllardır direnen ve yaşam mücadelesi veren yılkı atları, yediden yetmişe tüm ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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