Konya'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde refüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde refüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 GV 516 plakalı hafif ticari araç, Karapınar-Konya kara yolu Yelekli Yaylası yakınlarında refüje çarptı.
Kazada, araçta bulunan S.Ö. ve B.T. hayatını kaybetti, S.A, C.K. ile M.A. ağır yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi ve Konya'daki hastanelere sevk edildi.
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