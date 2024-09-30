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        Konya'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde refüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:33 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:47
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        Konya'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde refüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 GV 516 plakalı hafif ticari araç, Karapınar-Konya kara yolu Yelekli Yaylası yakınlarında refüje çarptı.

        Kazada, araçta bulunan S.Ö. ve B.T. hayatını kaybetti, S.A, C.K. ile M.A. ağır yaralandı.

        Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi ve Konya'daki hastanelere sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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