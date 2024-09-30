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        Konya'da devrilen kamyonetteki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilen kamyonetteki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:26 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:32
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        Konya'da devrilen kamyonetteki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilen kamyonetteki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

        Mohammet U. (28) idaresindeki 42 BLN 20 plakalı kamyonet, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde, Kaymakam Virajı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada aracın kırılan ön camından dışarıya savrulan sürücü ile araçtaki Muhammet Hayr El H., Muhammet El A., Mehmed B., Muhammet El M. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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