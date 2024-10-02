Hüyük'te kurulacak organize sanayi bölgesi için toplantı yapıldı
Hüyük'te ilçe protokolü, ilçede kurulacak organize sanayi bölgesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.
Hüyük'te ilçe protokolü, ilçede kurulacak organize sanayi bölgesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.
Hüyük Belediyesi Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Sadık Sefer başkanlığında düzenlenen toplantıda, iş insanları ve yatırımcılara organize sanayi bölgesiyle ilgili bilgi verildi.
Sefer, toplantıda, Beyşehir Kaymakamı ve Beyşehir Belediye Başkanı ile istişare ederek çalışmalara başladıklarını belirtti.
İlçenin kalkınması için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Sefer, "Niyet hayır, akıbet hayır. Bize düşen iyi niyet ve samimi gayret. Hüyük Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili ilk toplantımızı yapıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.