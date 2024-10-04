Beyşehir'de gübre ve bitki koruma ürünleri bayileri denetlendi

Beyşehir ilçesinde gübre ve bitki koruma ürünleri satışı yapan bayilerde denetleme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri satışı yapan bayilere yönelik denetimlerde, tarım ilaçlarının kullanma tarihlerinin incelenmesinin yanı sıra etiket kontrollerinin de yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bayilerin ruhsat ve stok kontrollerinin yapıldığı, ayrıca yönetmelik gereği yangın söndürme tüpleri bulundurup bulundurmadığının incelendiği, tüplerin dolum tarihleri gibi kontrollerin yapıldığı kaydedildi.