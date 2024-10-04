Konyalı ortaokul öğrencileri TEKNOFEST heyecanı yaşadı

Karapınarlı ortaokul öğrencileri, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğine katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Bir Çocuk Gelsin, Bir Uçağa Dokunsun" projesi kapsamında Adana'ya giden öğrenciler, havacılık ve teknoloji alanındaki gelişmeleri görme fırsatı buldu.

Düzenlenen gösterilerle heyecanlanan öğrenciler, teknoloji dünyasına adım atarak hem eğlendi hem de bilgilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, yaptığı açıklamada, projeyle amaçlarının öğrencileri teknolojiyle buluşturmak olduğunu söyledi.