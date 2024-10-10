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        Hüyük'te öğrenciler yaşlılarla buluşuyor

        Konya'nın Hüyük ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde yürütülen projeyle ilkokul öğrencileri yaşlılarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:22 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:22
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        Hüyük'te öğrenciler yaşlılarla buluşuyor
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde yürütülen projeyle ilkokul öğrencileri yaşlılarla buluştu.

        Hüyük Kaymakamı Ahmet Turan Gel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden ve Mevlana İlkokulu öğrencileri, Hüyük ilçesi Budak Mahallesi'nde oturan yaşlıları ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında öğrenciler, gittikleri yaşlılara çeşitli hediyeler verdi.

        Öte yandan Kaymakam Ahmet Turan Gel, Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi ve Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

        Ziyaretinde öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Gel, öğrencilerin soruları üzerine kaymakamlık mesleğini ve tecrübelerini anlattı.

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