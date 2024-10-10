Hüyük'te öğrenciler yaşlılarla buluşuyor

Ziyaretinde öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Gel, öğrencilerin soruları üzerine kaymakamlık mesleğini ve tecrübelerini anlattı.

Öte yandan Kaymakam Ahmet Turan Gel, Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi ve Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Hüyük Kaymakamı Ahmet Turan Gel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden ve Mevlana İlkokulu öğrencileri, Hüyük ilçesi Budak Mahallesi'nde oturan yaşlıları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.