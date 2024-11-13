Meram Belediyesi tarım arazisine yapılan kaçak yapılarla mücadele ediyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede "hobi bahçesi" adı altında tarım arazileri üzerine yapılan kaçak yapılarla aralıksız mücadele ettiklerini söyledi.

Kavuş, Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, ilçede faaliyet gösteren bazı emlakçıların üzerine bina, ev yapımı yasak olan tarım arazilerini vatandaşlara sattığını, bu araziler üzerine yasak olduğunun bilinmesine rağmen kaçak lüks villaların yapıldığını dile getirdi.