Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Ağrı'da askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Akarsel'in cenazesi Konya'da defnedildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında ağır yaralandıktan sonra şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 17:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Selman Akarsel'in (26) naaşı, askeri uçakla Konya Havalimanı'na getirildi.

        Yakınları ve yetkililer tarafından karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

        Ardından Akarsel'in cenazesi, Karatay ilçesindeki babaevinde helallik alındıktan sonra Musalla Mezarlığı'ndaki şehitliğe götürüldü.

        Burada Akarsel'in babası Osman, annesi Gülender Akarsel ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada anne Gülender Akarsel, "Daha bir ay olmamıştı seni göreli, şehit olacağın hiç aklıma gelmemişti, kınalı kuzum." ifadesini kullandı.

        Şehit Akarsel'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verildi.

        Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Murat Koru, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
