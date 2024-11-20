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        Konya merkezli suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 26 şüpheli tutuklandı

        Konya merkezli suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 zanlıdan 26'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:58
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        Konya merkezli suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 26 şüpheli tutuklandı
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        Konya merkezli suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 zanlıdan 26'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karışanlara yönelik çalışma başlattı.

        Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Konya, İstanbul ve Bursa'da suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları öne sürülen 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Belirlenen 19 ikamet, 3 iş yeri ve 4 araçta yapılan aramada 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 31 fişek, 28 kartuş, 1 kelepçe ve 3 şarjör ele geçirildi.

        Başka bir operasyonda da "nitelikli yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "şantaj", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma" gibi suçlara karıştığı tespit edilen 17 şüpheli yakalandı.

        Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 4 bıçak, 3 muşta, 78 tabanca fişeği, 32 av tüfeği kartuşu, uyuşturucu haplar, Hint keneviri, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ile çok sayıda çek-senede el konuldu.

        Gözaltına alınan 48 zanlıdan 26'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 22'si serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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