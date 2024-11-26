Konya'da ormanlık alanda mahsur kalan kadını AFAD ekipleri kurtardı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı.
AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle bir kadının Salıncaklıtepe Rahmet Ormanları civarında mahsur kaldığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, yaptıkları arama çalışması sonucu kadına ulaştı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
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